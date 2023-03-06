انخفاض حاد في درجات الحرارة وأمطار على عدة مناطق.. غدًا

ويتوقع أن يكون الطقس معتدل الحرارة في المناطق الشمالية وصولاً إلى منطقة حائل، يوم الثلاثاء، ودافئًا على بقية المناطق، ويتجدد تدريجيًا أثناء النهار نشاط السحب الركامية على أجزاء واسعة من منطقة حائل بالإضافة إلى جنوب تبوك وشمال المدينة المنورة.