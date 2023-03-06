انخفاض حاد في درجات الحرارة وأمطار على عدة مناطق.. غدًا

كشفت آخر خرائط التنبؤات الحاسوبية عن توقعات بتأثر المناطق الشمالية من المملكة يوم الغد بكتلة هوائية أقل حرارة مندفعة من الحوض الشرقي للبحر المتوسط.
وسيطرأ انخفاض حاد وكبير على درجات الحرارة في "الحدود الشمالية والجوف وتبوك"، لتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية وفق "طقس العرب" .
ويتوقع أن يكون الطقس معتدل الحرارة في المناطق الشمالية وصولاً إلى منطقة حائل، يوم الثلاثاء، ودافئًا على بقية المناطق، ويتجدد تدريجيًا أثناء النهار نشاط السحب الركامية على أجزاء واسعة من منطقة حائل بالإضافة إلى جنوب تبوك وشمال المدينة المنورة.
وتترافق هذه السحب مع هطول أمطار متوسطة في غالبيتها، قد تكون غزيرة أحيانًا ومصحوبة بحدوث الرعد وتساقط زخات البرد وتكون الرياح جنوبية نشطة أحيانًا على المنطقة الوسطى تثير بعض الأتربة والغبار في المناطق الصحراوية.
ومع ساعات المساء، يتوقع أن تمتد السحب الماطرة تدريجيًا لأجزاء عدة من الحدود الشمالية خاصة رفحاء والعويقيلة، بالإضافة إلى أقصى شمال المنطقة الشرقية، لتشمل بذلك فرص الأمطار أجزاء من حفر الباطن.
ولا يُستبعد تكاثر بعض السحب المحلية على أجزاء من الجوف والقصيم وشمال غرب منطقة الرياض أداريًا وشرق مكة المكرمة، وتترافق مع هطول أمطار متفرقة عمومًا.