المدينة المنورة.. استخراج أجسام غريبة من مريء طفلة في عامها الأول بمدينة الملك سلمان الطبية

تمكّن فريق طبي متخصص بأمراض الجهاز الهضمي ووحدة المناظير للأطفال بمدينة الملك سلمان الطبية عضو تجمع المدينة المنورة الصحي بفضل من الله من إنهاء معاناة طفلة رضيعة لم تكمل عامها الأول بعد استخراج عدد كبير من الأجسام الغريبة من المريء.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن الطفلة حضرت إلى الطوارئ برفقة والديها وهي تعاني من قيء متكرر وعدم تقبل الرضاعة لعدة أيام، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة أظهرت نتائج الأشعة التلفزيونية وجود عدد من الأجسام الغريبة في المريء.
وبيّن التجمع أن الفريق الطبي قرر فورًا عمل منظار علوي للجهاز الهضمي، واستخرج مجموعة كبيرة من الأجسام الغريبة تتكون من 13 حجرًا صغيرًا و4 حبات نوى التمر، ومجموعة من الخيوط المتلاصقة، وبعد تنظيف المريء اتضح وجود تضيق شديد في أسفله، حيث أجريت له توسعة بالمنظار والموسعات.
وتحسنت بعد ذلك حالة الطفلة دون أي مضاعفات ولله الحمد، وغادرت المستشفى بصحة جيدة، وتكمن صعوبة هذه الحالات في صغر عمر الطفلة ووزنها الذي لم يتجاوز 7 كيلوجرامات.