المدينة المنورة.. استخراج أجسام غريبة من مريء طفلة في عامها الأول بمدينة الملك سلمان الطبية

وبيّن التجمع أن الفريق الطبي قرر فورًا عمل منظار علوي للجهاز الهضمي، واستخرج مجموعة كبيرة من الأجسام الغريبة تتكون من 13 حجرًا صغيرًا و4 حبات نوى التمر، ومجموعة من الخيوط المتلاصقة، وبعد تنظيف المريء اتضح وجود تضيق شديد في أسفله، حيث أجريت له توسعة بالمنظار والموسعات.