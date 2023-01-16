مبيد منتهي الصلاحية عليه تاريخ جديد.. فيديو يقود "بيئة مكة" للوقوف على الحالة

باشر مأمورو ضبط المبيدات، بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمنطقة مكة المكرمة، الوقوف على محضر ضبط مخالفة "مبيد منتهي الصلاحية وضع عليه ملصق بتاريخ جديد".
جاء ذلك بعد بلاغ إثر ظهور مقطع متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعنوان "غش في المبيدات الزراعية.. احذروا قبل شراء أي منتج".
وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي: إن هناك حملات رقابية على أسواق ومحال بيع المبيدات لضبط المخالفين، والمبيدات غير المصرح بها مع الجهات ذات العلاقة.
وأضاف "الغامدي" أن مأموري ضبط مخالفات المبيدات ينفذون جولات تفتيشية بشكل دوري؛ للكشف على المبيدات والبذور الزراعية، مناشدًا المزارعين إبلاغ الوزارة عن حالات غش المبيدات، سواء في المحال أو الأسواق؛ لمساعدة الجهات المنفذة في القضاء على آفة المبيدات المغشوشة والمحظور تداولها والبذور مجهولة المصدر.
وأكد قيام الفرع بحملات رقابية مكثفة مع الجهات ذات العلاقة بمختلف أماكن تداول وبيع المبيدات الزراعية والبذور، وقد أسفرت الجولات التفتيشية عن ضبط تلك المخالفة، وعلى الفور تم تحريز المضبوطات؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
يأتي ذلك لمواجهة المبيدات المقلدة والمغشوشة، والمخصبات الزراعية المحظور تداولها بالأسواق، وغير المصرح بها، والبذور مجهولة المصدر.