مبيد منتهي الصلاحية عليه تاريخ جديد.. فيديو يقود "بيئة مكة" للوقوف على الحالة

وأكد قيام الفرع بحملات رقابية مكثفة مع الجهات ذات العلاقة بمختلف أماكن تداول وبيع المبيدات الزراعية والبذور، وقد أسفرت الجولات التفتيشية عن ضبط تلك المخالفة، وعلى الفور تم تحريز المضبوطات؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.