برعاية الملك.. ملتقى "أبحاث الحج 22" ينطلق غدًا و"السديس" يثري الافتتاح

ويطرح الرئيس العام عددًا من المبادرات التي تبنَّتْها الرئاسة مؤخرًا، والتي حقّقت أهدافًا معيارية لجودة الخدمات وتعظيم خدمة ضيوف الرحمن وفق أعلى المعايير العالمية، وبحوكمة صارمة، كما سيتحدث عن خطط ومبادرات الرئاسة القادمة لتقديم خدمة متميزة لضيوف الرحمن، والتي تنسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 وتساهم في تحقيق طموحاتها فيما يتعلّق بإثراء وتعميق تجربة الحج والعمرة لضيوف الرحمن، التي تهدف إلى تجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتسهيل رحلتهم لأداء مناسكهم بطمأنينة ويسر، وتعزيز تجربتهم الدينية والثقافية.