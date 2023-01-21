برعاية الملك.. ملتقى "أبحاث الحج 22" ينطلق غدًا و"السديس" يثري الافتتاح

يشارك الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، في الملتقى العلمي الثاني والعشرين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة، الذي ينطلق غدًا الأحد، برعاية خادم الحرمين الشّريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ حيث يفتتحه الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، بقاعة الملك عبدالعزيز الكبرى بمقر جامعة أم القرى في العابدية، بتنظيم من معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة.
ويسلط "السديس"، في الجلسة الرئيسية، الضوء على جهود رئاسة الحرمين الشريفين في خدمة ضيوف الرحمن والمعتمرين والقاصدين، مؤكدًا على أهمية الملتقى الـ٢٢؛ كونه يعقد برعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، تحت شعار "نحو تجربة متميزة لخدمة ضيوف الرحمن"؛ وهو شعار يحمل صفة الديمومة لمنظومة خدمات رئاسة الحرمين، وتعتبره رئاسة الحرمين محورًا رئيسيًّا في منظومة خدماتها التي تقدمها للقاصدين والحجاج والمعتمرين في الحرمين.
ويطرح الرئيس العام عددًا من المبادرات التي تبنَّتْها الرئاسة مؤخرًا، والتي حقّقت أهدافًا معيارية لجودة الخدمات وتعظيم خدمة ضيوف الرحمن وفق أعلى المعايير العالمية، وبحوكمة صارمة، كما سيتحدث عن خطط ومبادرات الرئاسة القادمة لتقديم خدمة متميزة لضيوف الرحمن، والتي تنسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 وتساهم في تحقيق طموحاتها فيما يتعلّق بإثراء وتعميق تجربة الحج والعمرة لضيوف الرحمن، التي تهدف إلى تجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتسهيل رحلتهم لأداء مناسكهم بطمأنينة ويسر، وتعزيز تجربتهم الدينية والثقافية.
يشارك في كل الجلسات الحوارية الرئيسية المتنوعة كل من: الفريق محمد البسامي مدير الأمن العام ونائب، وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، وعدد من كبار المسؤولين والمختصين والخبراء.
ويهدف الملتقى إلى إبراز أهم التجارب والجهود لتقديم خدمة متميزة لضيوف الرحمن، وتوفير الوعاء العلمي للنشر في مجالات الحج والعمرة والزيارة، بالإضافة إلى توفير بيئة علمية لتبادل التجارب والخبرات والدروس المستفادة، وتشجيع الابتكار والأبحاث العلمية في مجال خدمات قطاع الحج والعمرة، وخدمة ضيوف الرحمن.