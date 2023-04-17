مركز الفلك الدولي يحدد أول أيام عيد الفطر يوم السبت

وقالت الهيئة في بيان إن "رؤية الهلال يوم الخميس غير ممكنة باستخدام تلسكوب في معظم دول العالم العربي والإسلامي باستثناء أجزاء من غرب إفريقيا تبدأ من ليبيا، لكن اكتشافه يظل صعبًا للغاية، ويتطلب تلسكوبًا دقيقًا، ومراقبةً احترافيةً وظروفًا جوية استثنائية، وإن حدوث كل هذه العوامل نادر الحدوث، ولذلك لا يُتوقع رؤية الهلال حتى باستخدام التلسكوب من أي مكان في الوطن العربي إلا في الظروف المذكورة".