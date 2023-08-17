بين 47 و14 مئوية.. المدينة المنورة تسجل أعلى حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت المدينة المنورة 47 مئوية؛ فيما سجلت السودة أقل درجة حرارة 14 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: المدينة المنورة 47 مئوية، وكل من الأحساء وحفر الباطن ورفحاء 46 مئوية، وبريدة وعرعر والصمان والعلا والخرج 45 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ14 مئوية، تليها أبها 18 درجة، والباحة 19 درجة، ثم الطائف 24 مئوية.
وسجلت جدة وأبها والباحة والطائف وينبع والسودة أعلى رطوبة بنسبة 90%.