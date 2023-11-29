"جامعة المجمعة" تطرح عددًا من الوظائف الأكاديمية الشاغرة للتقديم

وأكّدت الجامعة أن التقديم على الوظائف لا يعتبر ترشيحًا نهائيًّا، مبيّنة أن الترشيح النهائي يتم بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية، وتتمّ متابعة الطلب من خلال النظام الإلكتروني للتقديم؛ حيث سيتم الترشيح للتخصصات المتاحة للتقديم وفق احتياج الكليات.