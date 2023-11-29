"جامعة المجمعة" تطرح عددًا من الوظائف الأكاديمية الشاغرة للتقديم

أعلنت جامعة المجمعة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية لرتبة "أستاذ مساعد" فما فوق، في عدد من التخصصات على نظام العقود وفق الشروط المحددة.
ودعت الراغبين لشغل تلك الوظائف للتقديم على البوابة الإلكترونية للتوظيف: https://jobs.mu.edu.sa ، اعتبارًا من تاريخ "15/ 5/ 1445هـ" الموافق "29/ 11/ 2023م"، وحتى تاريخ "23/ 5/ 1445هـ" الموافق "07/ 12/ 2023م".
وأكّدت الجامعة أن التقديم على الوظائف لا يعتبر ترشيحًا نهائيًّا، مبيّنة أن الترشيح النهائي يتم بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية، وتتمّ متابعة الطلب من خلال النظام الإلكتروني للتقديم؛ حيث سيتم الترشيح للتخصصات المتاحة للتقديم وفق احتياج الكليات.