إذاعة وبطولة وزراعة.. شاهد انطلاقة الاحتفال بيوم الوطن بمدارس الرياض

وكانت الإدارة العامة قد استعدت بخطتها لتفعيل اليوم الوطني من خلال 14 برنامجًا وفعالية يجري إقامتها في مقرات الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس في مختلف المراحل التعليمية للبنين والبنات؛ حيث شهد هذا اليوم العديد من الفعاليات والأنشطة النوعية المقامة في المدارس والتي أكدت على تعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني.