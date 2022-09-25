إذاعة وبطولة وزراعة.. شاهد انطلاقة الاحتفال بيوم الوطن بمدارس الرياض

انطلقت، اليوم الأحد، بمقارّ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ومكاتب التعليم البالغة 15 مكتبًا وكل المدارس للبنين والبنات بمختلف المراحل الدراسية البالغة أكثر من 6 آلاف مدرسة وبمشاركة مليون و129 ألف طالب وطالبة، فعاليات وبرامج الاحتفاء باليوم الوطني الـ92 للمملكة تحت شعار "هي لنا دار".
وأكد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي أن إقامة هذه البرامج والفعاليات الوطنية تأتي من منطلق تفعيل مشروع "اليوم الوطني" في التعليم لتعزيز مكانة الوطن في نفوس أبنائنا الطلاب والطالبات وترسيخ قيم الولاء والمحبة والانتماء والمواطنة الصالحة، مشيرًا إلى أن فعاليات وبرامج الاحتفاء ستتواصل على مدى الأسبوع الدراسي.
وازدانت المدارس بالأعلام الخضراء وتزين جموع الطلاب والطالبات بالأزياء والأوشحة الوطنية وصدحت الإذاعات المدرسية بالعبارات والكلمات والأناشيد الوطنية احتفاءً بيوم الوطن المجيد.
وقام عدد من القيادات التعليمية بالإدارة العامة للتعليم ومكاتب التعليم بزيارات للميدان التعليمي للمشاركة في تدشين احتفالات اليوم الوطني في عدد المدارس مع أبنائهم الطلاب والطالبات.
ورعى مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنّام، حفل ثانوية الفهد بمناسبة اليوم الوطني وفعالياتها المقامة بهذه المناسبة والتي تضمنت عروضًا فلكلورية وطنية وقصائد منبرية، وبطولة لكرة القدم، بالإضافة إلى مسابقات ثقافية وفعالية للدراجات ومعرض وطني مصاحب وزراعة أشجار.
كما انطلقت الاحتفالات في مدارس البنات، حيث دشنت مديرة إدارة نشاط الطالبات الدكتورة إيمان الدريهم، حفل اليوم الوطني على مسرح مدارس جامعة الأميرة نورة بنت عبدالعزيز؛ بحضور المساعدة للشؤون التعليمية بمكتب العارض الدكتورة فاطمة الغديّر، والمساعدة للشؤون المدرسية ليلى الجواهر ومساعد مدير الإعلام والاتصال شيخة بن دخيل وعدد من القيادات الإشرافية والتعليمية.
وكانت الإدارة العامة قد استعدت بخطتها لتفعيل اليوم الوطني من خلال 14 برنامجًا وفعالية يجري إقامتها في مقرات الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس في مختلف المراحل التعليمية للبنين والبنات؛ حيث شهد هذا اليوم العديد من الفعاليات والأنشطة النوعية المقامة في المدارس والتي أكدت على تعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني.