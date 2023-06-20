"محافظ رابغ" يُكَرّم الفائزات في مسابقة "كأس التخيل" العالمية

وأشاد "بن مبيريك" بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما اللـه- لقطاع التعليم والسير به بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 ومتابعة وتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود في تهيئة البيئة التعليمية المناسبة للطلاب والطالبات في المحافظة، ليتمكنوا من المنافسة عالميًّا؛ متمنيًا لهن ولكافة أبناء وبنات الوطن التوفيق والسداد ومزيدًا من الإنجازات.