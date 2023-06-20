"محافظ رابغ" يُكَرّم الفائزات في مسابقة "كأس التخيل" العالمية

كرّم اليومَ محافظُ رابغ خالد بن مبيريك، طالبات المملكة الحائزات على المركز الثامن عالميًّا في مسابقة كأس التخيل Microsoft Imagine Cup Junior التي نظّمتها مايكروسوفت لتمكين الطلاب والطالبات من تطوير مهاراتهم التكنولوجية باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي (AI) ومهارات الحوسبة، والتي شارك فيها أكثر من 100دولة.
والطالبات المُكَرّمات هن: بدور بدر عبدالقادر الجهني، وريم هليل محمد الحربي، وريما عطية حامد المحمد، والمشرفة عليهن منى جميع حسن السفياني.
وأشاد "بن مبيريك" بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى سجل الوطن الحافل بالإنجازات العلمية والتعليمية؛ معربًا عن سعادته وفخره بتكريمهن.
ونوّه بما تم تحقيقه من إنجاز، وأثنى على جهود أسرهن ومعلماتهن الذين سخّروا لهن البيئة المناسبة للتعلم وإبراز تفوقهن على مستوى المملكة والعالم، وأكد دعمه اللامحدود.
وأشاد "بن مبيريك" بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما اللـه- لقطاع التعليم والسير به بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 ومتابعة وتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود في تهيئة البيئة التعليمية المناسبة للطلاب والطالبات في المحافظة، ليتمكنوا من المنافسة عالميًّا؛ متمنيًا لهن ولكافة أبناء وبنات الوطن التوفيق والسداد ومزيدًا من الإنجازات.
وشاركت الفائزات تحت اسم فريق النجوم اللامعة "Shiny Stars"؛ حيث يشكل الطلاب والطالبات فِرَقًا مختلفة من جميع أنحاء العالم، لمن تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عامًا، ويطبقون أفكارهم بالذكاء الاصطناعي للتوصل إلى حلول لأكبر التحديات في العالم.
وكانت فكرة المشروع عبارة عن شريحة ذكية لمرضى الحبسة الكلامية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ولمرضى فقدان القدرة على الكلام، تتصل بتطبيق هاتف ذكي متوافق مع جميع اللغات البشرية العالمية المنطوقة والمكتوبة، وتتيح التواصل بين مرضى "الحبسة الكلامية" والأشخاص الآخرين من خلال ترجمتها إلى نص مقروء أو مسموع.