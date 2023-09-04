منها 377 بالرياض.. "الصناعة" تنفذ 1435 زيارة ميدانية على المنشآت خلال أغسطس

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح بن محمد الجراح؛ أن الزيارات الميدانية شملت: 377 زيارة على المصانع في منطقة الرياض، و396 زيارة في منطقة مكة المكرّمة، و361 زيارة في المنطقة الشرقية، و81 زيارة في منطقة عسير، بينما نفّذت 72 زيارة في منطقة القصيم، و58 زيارة على مصانع منطقة المدينة المنوّرة، و27 زيارة في منطقة تبوك، إضافة إلى 22 زيارة في منطقة جازان، كما شملت 11 زيارة في كل من منطقة الجوف ومنطقة نجران، ونفّذت 10 زيارات في منطقة حائل، و 9 زيارات في منطقة الباحة.