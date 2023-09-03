نجاحات لافتة لمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي في علاج "الأورام العظمية"

وأشار إلى أنه في الماضي كان العلاج الجراحي هو العلاج الوحيد المتاح لهذه الأورام؛ مضيفًا أن دخول تقنية التردد الحراري مثل قفزة تطورية كبيرة؛ إذ حولت عمليات أورام العظام إلى عمليات يوم واحد؛ حيث يمكن للمريض بعدها ممارسة حياته بشكل طبيعي، واستخدام الطرف المصاب سواء الساق أو الذراع في اليوم التالي للعملية، ولا تحتاج فترة الاستشفاء بقاءه في الفراش لأيام بعد العملية، كما أن الألم المصاحب للورم يختفي تمامًا خلال "2 إلى 5" أيام من إجراء العملية، إضافة إلى أن تقنية التردد الحراري ليس لها تأثير سلبي أو ضار بنمو العظام أو الأطراف المصابة والعضلات المحيطة به.