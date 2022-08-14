موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُشدِّد على دعم القضية الفلسطينية.. ومقتل إرهابي خطير أرَّق الأجهزة الأمنية

تشهد أوروبا ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة؛ أدت إلى اشتعال عدد من الحرائق؛ فقد التهمت الحرائق أكثر من 60 ألف هكتار في فرنسا، كما أذابت الحرارة ممرًّا كان مغطَّى بالجليد منذ ألفَيْ عام في سويسرا، على طول نهر أودر، كما انخفض منسوب المياه في نهر الراين كثيرًا لدرجة أنه عطَّل روابط النقل، ومنع وصول البنزين والفحم.