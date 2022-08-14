موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُشدِّد على دعم القضية الفلسطينية.. ومقتل إرهابي خطير أرَّق الأجهزة الأمنية

واصلت "سبق" طوال الأسبوع الماضي جهودها في رصد ومتابعة وتحليل الأحداث اليومية المحلية والعالمية عبر فريقها التحريري، وكانت سبَّاقة في وضع قُرائها في قلب الأحداث عبر تغطية مميزة على مدار الساعة، لم تخلُّ من الأخبار الحصرية، والخفيفة، والتقارير العميقة، والتحقيقات، والحوارات، ومقاطع الفيديو الرائجة.
وشهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث، كان أبرزها إصدار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين 9 قرارات، وتشديده على الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، فيما نجحت قوات الأمن في تعقُّب إرهابي خطير مطلوب، قبل أن يقدم على تفجير نفسه بحزام ناسف.
كما شهد الأسبوع تتويج منتخب الشباب السعودي لكرة القدم تحت 20 عامًا بكأس العرب التي أُقيمت في المملكة، فيما شيَّع جموع المواطنين ضحيتَيْ قطار النمسا.
وفي السطور الآتية موجز لأبرز أحداث الأسبوع الماضي:
أصدر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين 9 قرارات في جلسته الأسبوعية، كما شدَّد على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ومطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لوقف الاعتداءات والانتهاكات المتكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبذل الجهود كافة لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده.
أعلن المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة مقتل الإرهابي المطلوب عبدالله بن زايد عبدالرحمن البكري الشهري بعد أن بادر بتفجير نفسه، وتسبَّب في إصابة 3 رجال أمن ومقيم، وذلك بعد تمكُّن قوات الأمن من تعقُّبه، ومعرفة مكان وجوده.
وكان ذلك الإرهابي قد تورَّط في قتل وإصابة 48 شخصًا بعسير عام 2015 في حادثة مسجد قيادة قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير.
واصل "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" تقديم المساعدات والإغاثات للفئات المحتاجة طوال الأسبوع الماضي؛ فقد وزَّع 42 طنًّا و800 كيلوجرام من السلال الغذائية على الأُسر الأكثر احتياجًا في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز، استفاد منها 2.400 فرد.
كما سلَّم معدات طبية لدعم اللاجئين من أوكرانيا إلى جمهورية بولندا، وذلك في إطار منحة المملكة البالغة 10 ملايين دولار أمريكي التي خُصص منها 5 ملايين دولار، قُدمت عبر المركز لمنظمة الصحة العالمية لدعم اللاجئين من أوكرانيا.
في جنازة شعبية شيَّعت جموع المواطنين ظُهر الأربعاء الماضي في مقبرة المحالة ضحيتَيْ قطار تيرول بجمهورية النمسا، المُعلِّم عبدالإله الحسنية وطفله عبدالعزيز، اللذين تعرَّضا لحادثة اصطدام بقطار أثناء رحلة الأسرة السياحية، وأودت بحياتَيْهما.
انطلقت الجمعة الماضية مناورات التمرين اللوجستي "الغضب العارم 22" بين القوات المسلحة السعودية ومشاة القوات البحرية الأمريكية، وذلك في منطقة عمليات التمرين في محافظة ينبع.
ويتضمن التمرين الذي يستمر لمدة شهر العديد من الفرضيات والتدريبات على عمليات النقل والإمداد والرماية بالذخيرة الحية بين القوات السعودية والأمريكية.
تُوِّج المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم ببطولة كأس العرب للشباب، وهي البطولة التي احتضنتها السعودية مؤخرًا، وذلك على بُعد فوزه على شقيقه المصري بركلات الترجيح، عقب انتهاء المباراة في وقتَيْها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
علمت "سبق" بعدم صحة الخبر المتداوَل حول وفاة دبلوماسي سعودي في القاهرة. وأوضحت المصادر أن الفيديو المتداوَل يعود لرجل أعمال سعودي، كان مشاركًا في إلقاء خطاب بالمؤتمر العربي الإفريقي بدار حرس الحدود في القاهرة، ووافته المنية حينها، وتم نقل جثمانه للمملكة صباح اليوم التالي بمتابعة السفارة السعودية بمصر.
تشهد أوروبا ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة؛ أدت إلى اشتعال عدد من الحرائق؛ فقد التهمت الحرائق أكثر من 60 ألف هكتار في فرنسا، كما أذابت الحرارة ممرًّا كان مغطَّى بالجليد منذ ألفَيْ عام في سويسرا، على طول نهر أودر، كما انخفض منسوب المياه في نهر الراين كثيرًا لدرجة أنه عطَّل روابط النقل، ومنع وصول البنزين والفحم.
وفي بريطانيا التي تعيش أسوأ أزمة جفاف احترق العشب الأخضر لمعظم المروج والحدائق، فيما شهدت إيطاليا أيضًا أسوأ أزمة جفاف منذ سبعة عقود؛ إذ تسبب انخفاض منسوب نهر بو الضخم بالفعل في أضرار للمزارعين المحليين الذين يستخدمونه لري مزروعاتهم.
في خطوة نوعية أعلن الأطباء شفاء رابع شخص في العالم، عمره 66 عامًا، من مرض نقص المناعة البشرية، وذلك باستخدام طريقة زرع خلايا جذعية، أُخذت لعلاجه من شخص يعاني تغيرات جينية نادرة مقاوِمة للفيروس.
وتعطي هذه الطريقة للمصابين بذلك الداء أملاً جديدًا في الحياة.