سمو محافظ الأحساء يستقبل مدير الإدارة العامة للمجاهدين بالمحافظة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتب سموّه بمقر المحافظة اليوم "الأحد"، الأستاذ فهد بن حمد الحميدي الأسعدي، وذلك بمناسبة تعيينه مديرًا لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة الأحساء.
ورحب سموّه في بداية اللقاء بالأستاذ فهد الحميدي الاسعدي ، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديد، واطلع سموّه على التقرير السنوي للإدارة لعام ١٤٤٤هـ. ، منوهاً سموّه بما توليه القيادة الرشيدة - حفظها الله - من دعم واهتمام بكافة القطاعات الأمنية ، مؤكدًا على أهمية الحرص على التنسيق والتكامل مع القطاعات المختلفة لأداء مهامها بأعلى كفاءة.
من جانبه عبَّر مدير فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمحافظة الأستاذ فهد الحميدي الأسعدي عن خالص الشكر والتقدير لسمو محافظ الأحساء على توجيهاته السديدة واهتمامه ودعمه.