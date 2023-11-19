سمو محافظ الأحساء يستقبل مدير الإدارة العامة للمجاهدين بالمحافظة

ورحب سموّه في بداية اللقاء بالأستاذ فهد الحميدي الاسعدي ، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديد، واطلع سموّه على التقرير السنوي للإدارة لعام ١٤٤٤هـ. ، منوهاً سموّه بما توليه القيادة الرشيدة - حفظها الله - من دعم واهتمام بكافة القطاعات الأمنية ، مؤكدًا على أهمية الحرص على التنسيق والتكامل مع القطاعات المختلفة لأداء مهامها بأعلى كفاءة.