شاهد.. بلدية الأفلاج تحتفل مع الأهالي بعيد الفطر المبارك

أنهت بلدية الأفلاج احتفالاتها بعيد الفطر المبارك التي امتدت على مدار 16 ساعة متنوعة الفقرات.
ورعى محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم خلالها، الحفل الخطابي وشارك في العرضة السعودية.
وشهد الحفل الذي امتد على مدار يومين بواقع نحو 16 ساعة بمنتزه سحاب شمال المحافظة، إقامة حفل خطابي ألقى خلاله محافظ الأفلاج ورئيس البلدية كلمات خطابية، كما شارك الأهالي في العرضة السعودية التي أقيمت بهذه المناسبة.
وتَخلل الحفلَ أناشيدُ وطنية وشيلات شعرية وأوبريت، وفرقة عرض السيرك، وألعاب هوائية، وفرقة ترفيهية، وسحوبات على جوال وطقم ذهب، ووُزعت جوائز قيّمة على الحضور.
وحَظِيَ الحفل بإشادة من الجميع على حسن التنظيم والترتيب، وتنويع الفقرات، وتخصيص موقع للعائلات لحضور الاحتفال ومشاركة الأطفال في الفعاليات.