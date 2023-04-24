شاهد.. بلدية الأفلاج تحتفل مع الأهالي بعيد الفطر المبارك

وشهد الحفل الذي امتد على مدار يومين بواقع نحو 16 ساعة بمنتزه سحاب شمال المحافظة، إقامة حفل خطابي ألقى خلاله محافظ الأفلاج ورئيس البلدية كلمات خطابية، كما شارك الأهالي في العرضة السعودية التي أقيمت بهذه المناسبة.