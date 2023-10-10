أمطار رعدية بـ 4 مناطق.. أبرز الظواهر الجوية للـ 24 ساعة المقبلة يبرزها "الأرصاد"

وأضاف المركز أن درجة الحرارة العظمى اليوم، 42 مئوية بمكة المكرّمة، فيما تسجّل السودة أقل درجة حرارة 10 مئوية، وأعلى نسبة رطوبة في أبها والباحة والطائف والسودة 90%.