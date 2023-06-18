جدة.. توقعات بهبوب رياح وأجواء حارة ورطبة الأيام القادمة

ويتوقع، بمشيئة الله، أن يكون الطقس حارًا ومشمسًا، خلال الأيام المُقبلة، وأن تنشط الرياح الشمالية الغربية مع هبات قوية أحيانًا، وبخاصة في المناطق المكشوفة، وقد تثير الأتربة والغبار في بعض الطرق الصحراوية، بينما يكون الطقس مائلاً للحرارة ورطبًا خلال ساعات الليل.