جدة.. توقعات بهبوب رياح وأجواء حارة ورطبة الأيام القادمة

كشفت توقعات مناخية اليوم الأحد، أن تتأثر مدينة جدة خلال الأيام المقبلة بنشاط للرياح الشمالية الغربية على طول سواحل البحر الأحمر.
ووفق موقع "طقس العرب"، ذلك نتيجة تزايد قيم تحدّر الضغط الجوي بين شرقي البحر الأبيض المتوسط وجنوب شرق شبه الجزيرة العربية، وفق آخر الخرائط الجوية.
ويتوقع، بمشيئة الله، أن يكون الطقس حارًا ومشمسًا، خلال الأيام المُقبلة، وأن تنشط الرياح الشمالية الغربية مع هبات قوية أحيانًا، وبخاصة في المناطق المكشوفة، وقد تثير الأتربة والغبار في بعض الطرق الصحراوية، بينما يكون الطقس مائلاً للحرارة ورطبًا خلال ساعات الليل.
ويصاحب نشاط الرياح ارتفاع الموج على سواحل جدة من متر إلى متر ونصف، مع موج متوسط إلى مائج بالبحر.