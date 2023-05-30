المناطق المشمولة بتوقعات الأمطار الرعدية في المملكة يوم الثلاثاء

ويُتوقع -بمشيئة الله- أن يتجدد نشاط السحب الركامية فترة ما بعد الظهر والمساء من يوم الثلاثاء على المرتفعات الجنوبية الغربية متمثلة في أجزاء عدة من جازان ومرتفعات عسير والباحة، وصولًا لشرق مكة المكرمة؛ بما فيها الطائف، وتترافق هذه السحب بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تُصحَب بحدوث العواصف الرعدية وتساقط البرديات.