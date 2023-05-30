المناطق المشمولة بتوقعات الأمطار الرعدية في المملكة يوم الثلاثاء

تشير آخر القراءات الجوية إلى أنه يُتوقع أن تبقى المملكة العربية السعودية تحت تأثير اضطرابات جوية واسعة النطاق يوم الثلاثاء؛ وذلك نتيجة استمرار تمركز حوض علوي بارد شرقي البحر الأبيض المتوسط بالتزامن مع تدفق تيارات هوائية شبه استوائية ورطبة للغاية من الجنوب بمشيئة الله.
ويُتوقع -بمشيئة الله- أن يتجدد نشاط السحب الركامية فترة ما بعد الظهر والمساء من يوم الثلاثاء على المرتفعات الجنوبية الغربية متمثلة في أجزاء عدة من جازان ومرتفعات عسير والباحة، وصولًا لشرق مكة المكرمة؛ بما فيها الطائف، وتترافق هذه السحب بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تُصحَب بحدوث العواصف الرعدية وتساقط البرديات.
وتمتد السحب الركامية الممطرة لأجزاء مختلفة من مناطق المدينة المنورة وحائل والقصيم، وصولًا للحدود الشمالية وشمال وغرب منطقة الرياض إداريًّا وشمال المنطقة الشرقية، وتكون هذه الأمطار غزيرة في بعض الأنحاء؛ مما قد يؤدي إلى جريان للأودية والشعاب.
فيما تتراجع فرص الأمطار في المناطق الشمالية الغربية، وهذا لا يمنع من تكوّن بعض السحب المتفرقة والمحلية تشمل بعض أجزاء الجوف وتبوك.
وعلى صعيد متصل، يتوقع أن تترافق السحب الرعدية بنشاط يسمى بالرياح الهابطة، التي تأتي بشكل مفاجئ وتتجاوز بعض هباتها حاجز 100 كم/الساعة؛ مما قد يؤدي إلى تشكل عواصف غبارية مؤقتة في بعض المناطق.