مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تنظم دورة طب الأطفال بمشاركة خبراء عالميين

أكملت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية استعداداتها النهائية ، لتنظيم الدورة المكثفة لطب الأطفال في عامها الثالث والعشرين ، والتي ستعقد خلال الفترة من 21 حتى 25 أغسطس 2022م ، وهي معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بــ 19 ساعة تعليم طبي ،وستشهد حضور 20 متحدثاً من الخبراء العالميين والمحليين بقاعة د.كمكم في المجمع الطبي بالعليا.
وقال أ.د.عبدالله الحربش نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الأطباء بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية ورئيس الدورة ، أن تنظيم هذه الدورة يأتي بعد النجاح السابق للقاءات الماضية ولله الحمد ، والتي شهدت مشاركات وحضور لافت ، وذلك نظراً لأهميتها وتنوع فعالياتها ومشاركة محاضرين عالميين على مستوى عالٍ من المهنية ، حيث سيشكلوا فرصة كبيرة لتبادل الخبرات ، ونقل تجاربهم العلمية من أجل تحسين جودة وكفاءة الحضور في هذه الدورة.
واستطرد أ. د. الحربش حديثه قائلاً أن هذه الدورة ، موجهة لأطباء الأطفال ، وأطباء الزمالة والأطباء المتدربين ، والمتقدمين للحصول على الزمالات السعودية والعربية والبريطانية ، لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم في هذا التخصص .
مضيفاً أن اللجنة المنظمة وفرت كافة المتطلبات اللازمة لتحقيق الفائدة المرجوة من إقامة هذه التظاهرة العلمية ، وسيتم خلال المحاضرات وورش العمل ، مناقشة أحدث الطرق التشخيصية والعلاجية والدراسات العلمية ذات الصلة بتخصصات طب الأطفال الدقيقة .
وفي ختام حديثه دعى أ.د.الحربش الراغبين للإستفادة من هذه الدورة التسجيل بالدخول على الرابط أو البريد الالكتروني cme@drsulaimanalhabib.com أو الاتصال على الهاتف 0115259999 تحويله 1900.
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تُعد من أكبر القطاعات الصحية التي تبنت برامج تدريبية وتأهيلية انطلاقاً من مسئولياتها المجتمعية والعلمية ، إذ أنها تمتلك مسيرة حافلة ومشرفة في هذا المجال ومنذ تأسيسها تعتبر التعليم والتدريب الطبي جزء لا يتجزأ من أهدافها ومرتكزاتها في الرعاية الصحية، ومن أبرز أنشطتها تدشين "21" برنامج زمالة في تخصصات مختلفة ، وتنظيم امتحانات الزمالات الأمريكية والايرلندية ، بالإضافة إلى إصدار مجلة الدكتور سليمان الحبيب الطبية المحكمة، وإطلاق جائزة الدكتور سليمان الحبيب للتميز البحثي.