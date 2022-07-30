مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تنظم دورة طب الأطفال بمشاركة خبراء عالميين

الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تُعد من أكبر القطاعات الصحية التي تبنت برامج تدريبية وتأهيلية انطلاقاً من مسئولياتها المجتمعية والعلمية ، إذ أنها تمتلك مسيرة حافلة ومشرفة في هذا المجال ومنذ تأسيسها تعتبر التعليم والتدريب الطبي جزء لا يتجزأ من أهدافها ومرتكزاتها في الرعاية الصحية، ومن أبرز أنشطتها تدشين "21" برنامج زمالة في تخصصات مختلفة ، وتنظيم امتحانات الزمالات الأمريكية والايرلندية ، بالإضافة إلى إصدار مجلة الدكتور سليمان الحبيب الطبية المحكمة، وإطلاق جائزة الدكتور سليمان الحبيب للتميز البحثي.