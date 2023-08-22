السعودية وصيفًا في مؤشر "NECI".. 7 سنوات من الإنجازات تشهد لـ"منشآت"

نجحت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، في تحقيق نمو ملحوظ في أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من 2016 إلى 2022؛ حيث ارتفع عدد المنشآت من 429.026 منشأة في عام 2016 إلى 1.141.733 منشأة في عام 2022، بنسبة نمو بلغت 166% منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، كما حققت المملكة المرتبة الثانية في مؤشر حالة ريادة الأعمال (NECI) لعام 2022، بعد أن كانت في المرتبة 41 في عام 2018؛ وذلك وفقًا لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال.
وساهمت "منشآت"، ضمن برنامج تطوير القطاع المالي، في إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزادت نسبة الإقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من 5.4% في عام 2018 إلى 8.3% في عام 2022، بنمو نسبته 54%، وتم أيضًا إطلاق بوابة التمويل لربط الممولين من القطاعين الحكومي والخاص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الحصول على التمويل من خلالها، وبلغت قيمة التمويل المقدم من خلال البوابة أكثر من 18 مليار ريال.
وشهد بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة نموًّا ملحوظًا في تقديم التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الأول من عام 2023؛ حيث قدّم البنك دعمًا ماليًّا يتجاوز 10 مليارات ريال للعديد من المشاريع في مناطق ومدن المملكة؛ وذلك في مختلف الأنشطة الاقتصادية؛ حيث تأتي هذه الجهود في إطار الشراكة القوية مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والاستثمارية، تماشيًا مع رؤية القيادة الحكيمة لدعم وتمكين القطاع الصغير والمتوسط.
وقدّمت "منشآت" مجموعة متنوعة من الحلول التمويلية للمشاريع؛ حيث تم تقديم أكثر من 2.8 مليار ريال من الدعم لأكثر من 720 مشروعًا، وتم توزيع هذا التمويل عبر برامج متعددة؛ بما في ذلك بوابة التمويل، وبرنامج ضمان التمويل "كفالة"؛ فيما شهدت قطاعات مختلفة اهتمامًا كبيرًا بالتمويل، منها قطاعات تجارة الجملة والبناء والمقاولات والأنشطة الإدارية، وتجارة التجزئة والقطاع الصحي والخدمات العامة.
وتم توجيه 5.6 مليارات ريال ضمن برنامج "كفالة" لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ مما ساهم في دعم أكثر من 2839 مشروعًا، كما شهدت الاستثمارات المباشرة في القطاع نموًّا كبيرًا؛ حيث ارتفع عدد الصناديق المستثمر بها إلى 34 صندوقًا، ووصل عدد الشركات المستفيدة إلى أكثر من 600 شركة.