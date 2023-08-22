السعودية وصيفًا في مؤشر "NECI".. 7 سنوات من الإنجازات تشهد لـ"منشآت"

نجحت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، في تحقيق نمو ملحوظ في أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من 2016 إلى 2022؛ حيث ارتفع عدد المنشآت من 429.026 منشأة في عام 2016 إلى 1.141.733 منشأة في عام 2022، بنسبة نمو بلغت 166% منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، كما حققت المملكة المرتبة الثانية في مؤشر حالة ريادة الأعمال (NECI) لعام 2022، بعد أن كانت في المرتبة 41 في عام 2018؛ وذلك وفقًا لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال.