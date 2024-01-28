"المعهد الملكي للفنون التقليدية" شريك إبداعي للمنتدى السعودي للإعلام ولمعرض "فومكس"

أعلن المنتدى السعودي للإعلام انضمام المعهد الملكي للفنون التقليدية إلى قائمة الشركاء، بوصفه شريكاً إبداعياً، للنسخة الثالثة من المنتدى، التي تنظمها هيئة الإذاعة والتلفزيون، خلال الفترة من 20 -21 فبراير، ولمعرض مستقبل الإعلام "فومكس"، الذي يقام خلال الفترة من 19 - 21 فبراير المقبل.
تأتي الشراكة بين الجانبين، تأكيداً على أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في التعريف بالفنون التقليدية في المملكة ونشر الوعي حولها، وتعزيز مكانتها في المجتمع، وتشجيع الجهود الهادفة إلى الحفاظ عليها.
ويعمل المعهد الملكي على تمثيل ثقافة المملكة من خلال سرد التاريخ الفني وقصص الأعمال الفنية التقليدية، ورواية قصص الفنانين، إضافة إلى المحافظة على أصالة تلك الفنون وتشجيع المهتمين بها على تعلمها وإتقانها وتطويرها.
ويهدف المعهد إلى التأكيد على الهوية الوطنية من خلال إثراء الفنون التقليدية والترويج لها، وتشجيع وتدريب المواهب والقدرات في مجالات الفنون التقليدية وتوفير برامج تعليمية تناسب تطلعاتهم، وتقدير الكنوز الحية للمتميزين وذوي الريادة لإسهاماتهم في مجالات الفنون التقليدية، وتكريمهم، وتوفير المحفزات والدعم المادي لمواصلة أعمالهم والتعريف بها.
يُذكر أن النسخة الثالثة من المنتدى السعودي للإعلام ستشهد مشاركة عربية ودولية واسعة، وحضور عدد من أبرز الإعلاميين والأكاديميين والخبراء والمتخصصين، وإقامة أكثر من 30 جلسة تناقش مستقبل قطاع الإعلام، حيث سيقدم المتحدثون العديد من الرؤى والتوجهات التي تركز في مجملها على مستجدات القطاع ومستقبله.
وتشارك في معرض مستقبل الإعلام "فومكس"، كبرى الشركات والمؤسسات الإعلامية المحلية والدولية، ومن المقرر أن يشهد المعرض مشاركة أكثر من 200 عارض من مختلف أنحاء العالم؛ مما يعد فرصة لبناء الشراكات وتبادل التجارب والخبرات.