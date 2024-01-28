"المعهد الملكي للفنون التقليدية" شريك إبداعي للمنتدى السعودي للإعلام ولمعرض "فومكس"

يُذكر أن النسخة الثالثة من المنتدى السعودي للإعلام ستشهد مشاركة عربية ودولية واسعة، وحضور عدد من أبرز الإعلاميين والأكاديميين والخبراء والمتخصصين، وإقامة أكثر من 30 جلسة تناقش مستقبل قطاع الإعلام، حيث سيقدم المتحدثون العديد من الرؤى والتوجهات التي تركز في مجملها على مستجدات القطاع ومستقبله.