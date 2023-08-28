وزارة الاستثمار تنظم "منتدى الاستثمار السعودي- الإيطالي".. الاثنين المقبل

وسيناقش المنتدى فرص ومجالات الاستثمار بين البلدين في ضوء التحول الاقتصادي للمملكة وسلسلة المبادرات والبرامج المرتبطة برؤية 2030، كما يعكس تطور البيئة الاستثمارية وتنافسيتها إقليميًا وعالميًا، حيث يقدر حجم التجارة الثنائية بين البلدين بـ 11 مليار دولار في عام 2022.