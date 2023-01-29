هطولات ودرجات منخفضة وثلوج.. حالة تقلبات جديدة تُداهم أجواء المملكة وتستمر للجمعة

وأضافت الأرصاد أن الرياح تصل سرعتها إلى أكثر من 60كم/ساعة، وقد تسبب عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام للرؤية، وارتفاع الأمواج إلى أكثر من مترين ونصف على الأجزاء الساحلية بتلك المناطق.