هطولات ودرجات منخفضة وثلوج.. حالة تقلبات جديدة تُداهم أجواء المملكة وتستمر للجمعة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن توقعاته بحالة جديدة من التقلبات الجوية بمعظم مناطق المملكة من غد الاثنين إلى الجمعة القادمة.
وتَضَمّن التقرير توقعاتٍ بأمطار متفرقة بالرياض ومكة المكرمة وتبوك وحائل والقصيم والشرقية والشمالية والجوف.
وأشار التقرير إلى توقعات بانخفاض درجات الحرارة خلال هذه الفترة بعدة مناطق؛ منها: (الرياض، وتبوك، والجوف، والشمالية، والقصيم) مع توقعات بثلوج في مرتفعات تبوك.
وتوضح تفاصيل التقرير أن هناك نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للغبار مصحوبة بارتفاع الأمواج، بكل من تبوك والجوف والحدود الشمالية والقصيم والشرقية والرياض، وأجزاء من المدينة المنورة ومكة المكرمة.
وأضافت الأرصاد أن الرياح تصل سرعتها إلى أكثر من 60كم/ساعة، وقد تسبب عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام للرؤية، وارتفاع الأمواج إلى أكثر من مترين ونصف على الأجزاء الساحلية بتلك المناطق.
ووفق التقرير فإن حالة من الأمطار الرعدية ستكون متوسطة إلى غزيرة، تتسبب في جريان السيول وتساقط البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة مصحوبة بتدنٍ للرؤية بكل من تبوك وعدة محافظات تتبعها، ومحافظات بالحدود الشمالية، والجوف من الاثنين إلى الأربعاء، وفي محافظات بحائل والقصيم والشرقية والمدينة المنورة يومي الثلاثاء والأربعاء.
وخصت الأرصاد منطقة مكة المكرمة "العاصمة المقدسة وجدة ورابغ والجموم والكامل وخليص وبحرة"، وبعض محافظات المنطقة الشرقية، وكل من العاصمة الرياض والخرج والمزاحمية والزلفى والغاط وشقراء ورماح والدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض بتنبيه لحالة أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة يومي الثلاثاء والأربعاء.
وتشهد تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل وشمال منطقة المدينة المنورة انخفاض بدرجات الحرارة، وتكون للصقيع لتكون درجات الحرارة بين صفر و4 مئوية بدءًا من الأربعاء، فيما ستكون درجات الحرارة بالرياض والقصيم وشمال المنطقة الشرقية بين 4 و7 درجات من يوم الخميس، كما ستشهد مرتفعات منطقة تبوك تساقطًا للثلوج يومي الأربعاء والخميس.