تكافل للقوافل ونقوش شاهدة.. سد الرّاشدة بتبوك.. مياه في أشد الشهور جفافاً

وأوضح "العطوي": "لقد سمي السد نسبة إلى الوادي الذي يمده بالمياه وقت هطول الأمطار، وهو أحد فروع وادي اللعبان الشهير، الذي تنحدر منه المياه لملء السد في مواسم الأمطار من كل عام، مما جعل له الدور الأكبر في نشأة الحراك الإنساني حوله، بل إن سكان البادية ورغم الحاجة والفاقة في ذلك الزمان، لم ينسوا أن يجعلوا للقوافل نصيبهم منه، فوضعوا الرجوم على أطراف الوادي لتستدل بها القوافل العابرة للطريق لهذا السد، ليستقوا وتسقى منه نعائمهم، وهي من أول أعمال التكافل التي عرفتها البشرية وعملت عليها، مشيرًا إلى أن ما يؤكد قِدم هذا السد وأهمية دوره، كثرة النقوش حوله، وعلى طريق بكرة المؤدي إليه والمار به".