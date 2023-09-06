توقف قلبها 3 دقائق.. تدخل جراحي عاجل ينقذ مريضة حاملاً في نجران

وأوضحت وزارة الصحة في نجران، أن فريق تخدير القلب بمركز الأمير سلطان للقلب بمستشفى الولادة والأطفال، استقبل مريضة تعاني اعتلالاً بعضلة القلب كشفها الفحص السريري والذي بيّن وجود تسارع شديد بنبضات القلب؛ ما أدّى إلى توقف قلبها، ليقرّر الفريق بشكلٍ عاجل عمل تدخل بصدمات كهربائية لإنقاذ حياتها في اللحظات الأخيرة مع الاستمرار في إعطائها الأدوية الداعمة للحياة.