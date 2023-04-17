أمانة جدة تهيئ 666 جامعًا ومصلى لصلاة عيد الفطر

أعلنت أمانة محافظة جدة أنها تعمل على تهيئة 666 جامعًا ومصلى تقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك للعام الحالي 1444هـ، وموزعة على نطاق 16 بلدية فرعية بجدة تغطي جميع أنحائها .
وتشمل التجهيزات القيام بأعمال النظافة للمصليات وفي محيط المساجد وتهيئة المواقف وتنظيفها آليًا ويدويًا، بجانب تنظيف الشوارع المؤدية للمساجد وغسيل الأرصفة والتقاط المبعثرات.
وقال المدير العام لمشاريع النظافة صالح بن محسن الزهراني: خصصت أمانة جدة نحو 2,026 عامل نظافة لجميع الجوامع والمصليات التي ستقام فيها صلاة العيد، بالإضافة لتجهيز 864 معدة تشمل المكانس الآلية والصغيرة وتانكرات غسيل الأرصفة.
وأضاف: الأمانة نفذت أعمال كنس آلي ويدوي لأكثر من 1,294 كم طوليا، وغسيل 2,604 مترًا من الأرصفة، بالإضافة لخدمة التقاط المبعثرات على مساحة تجاوزت الـ 1.8 مليون مترًا مربعًا، ورفع 2,737 م3 من المخلفات ذات الحجم الكبير، فضلاً عن نظافة وتطهير وصيانة 2,205 حاوية نفايات.
وأكد "الزهراني" استمرار الجهود الميدانية وتوجيه مقاولي النظافة بمتابعة المواقع للتعامل مع أي ملاحظات قد تظهر بصفة عاجلة.