أمانة جدة تهيئ 666 جامعًا ومصلى لصلاة عيد الفطر

وأضاف: الأمانة نفذت أعمال كنس آلي ويدوي لأكثر من 1,294 كم طوليا، وغسيل 2,604 مترًا من الأرصفة، بالإضافة لخدمة التقاط المبعثرات على مساحة تجاوزت الـ 1.8 مليون مترًا مربعًا، ورفع 2,737 م3 من المخلفات ذات الحجم الكبير، فضلاً عن نظافة وتطهير وصيانة 2,205 حاوية نفايات.