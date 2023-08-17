9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد".. أمطار غزيرة وسيول وشبه انعدام للرؤية

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة، بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع جريان السيول، وتشمل وادي الفرع والعال والعيص والمدينة المنورة وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة، وأمطارًا خفيفة على الحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.