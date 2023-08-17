9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد".. أمطار غزيرة وسيول وشبه انعدام للرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان والباحة وعسير والشرقية والرياض وتبوك ونجران.
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة عسير تشهد أمطارًا غزيرة مع جريان السيول وانعدام في مدى الرؤية، وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وأمطارًا متوسطة على البرك والقحمة والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.
وتشهد المنطقة الشرقية أمطارًا متوسطة مع جريان السيول، وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وقرية العليا والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة، بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع جريان السيول، وتشمل وادي الفرع والعال والعيص والمدينة المنورة وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة، وأمطارًا خفيفة على الحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة الرياض أمطارًا خفيفة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل السليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة تبوك أمطارًا خفيفة وتدنيًا في الرؤية، وتشمل تبوك وتيماء والبدع وحقل، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع جريان السيول وشبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة وتدنيًا في الرؤية، وتشمل الجموم والعاصمة المقدسة والخرمة والمويه وتربة ورنية، وأمطارًا متوسطة على الكامل ورهاط ومدركة والعرضيات، وأمطارًا غزيرة على أضم وميسان والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة وشبه انعدام للرؤية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وأمطارًا متوسطة على الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة مع تساقط البرد وجريان السيول، وتشمل الدرب وبيش، وأمطارًا خفيفة على جازان وفرسان، وأمطارًا غزيرة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 21,00 من مساء الجمعة.