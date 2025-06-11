أكثر من ١٥٠ ألف مستفيد في ختام مشاركة يلو في الحج

من جانبه، رفع الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو"، الأستاذ حمد الحميّد، التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - ولسمو ولي عهده الأمين - حفظه الله - بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام ١٤٤٦هـ، مشيداً بالجهود المميّزة التي قدمتها كافة قطاعات الدولة لخدمة حجاج بيت الله الحرام بمتابعة من القيادة الرشيدة. وأكد اعتزاز "يلو" بالمساهمة في خدمة الحجاج عبر رعايتها الذهبية (عون ضيوف الرحمن) للعام الثالث على التوالي، ضمن رسالتها المجتمعية التي تشمل العديد من الجوانب الاجتماعية والصحية والثقافية.