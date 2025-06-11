أكثر من ١٥٠ ألف مستفيد في ختام مشاركة يلو في الحج

للسنة الثالثة على التوالي، اختتمت شركة الوفاق لحلول النقل "يلو" مشاركتها في حج هذا العام بأكثر من ١٥٠ ألف مستفيد من برنامج (عون) الذي ترعاه "يلو" ذهبياً بالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية والدراسات.
البرنامج قدّم خدمات تطوعية احترافية، أسهمت في تسهيل أداء المناسك لحجاج بيت الله الحرام بكل يسر وسلاسة، في تجربة روحانية متكاملة تؤكد على أهمية التكامل بين القطاع الخاص والعمل التطوعي في خدمة ضيوف الرحمن.
ويهدف البرنامج إلى تقديم خدمات تطوعية احترافية لحجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة؛ لتيسير أداء الشعائر والنسك بكل يسر وسهولة، من خلال ٣ فرق تطوعية احترافية تضم ٥٠٠ متطوع يقدمون خدمات للحجاج في مجال الإسعافات الأولية والطبية والخدمات اللوجستية والتوجيه والإرشاد.
ويعزز برنامج "عون" دور الشباب السعودي من الجنسين في العمل التطوعي في الحج بكافة صوره وأشكاله لخدمة ضيوف الرحمن؛ مكرّسين وقتهم وجهدهم لتقديم كافة أشكال المساعدة والدعم والعون لمن يحتاجها من الحجاج بشكل احترافي ومنظم، بما يمكّنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة؛ دعماً للجهود المباركة التي تقوم بها كافة قطاعات الدولة - حفظها الله - لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
وتعد مشاركة "يلو" راعياً ذهبياً لبرنامج "عون" امتداداً لمساهمتها في دعم العديد من الأنشطة والمبادرات الخيرية والتعليمية والصحية التي تصب في خدمة المجتمع وأفراده، انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية، التي أضحت فيه من العلامات المميّزة.
كما قامت "يلو" بتوزيع عدد من الهدايا لحجاج بيت الله، شملت مظلة وأدوات عناية وسجادة وسبحة وغيرها في كيس فاخر، يُعتبر بمثابة ذكرى للحاج.
من جانبه، رفع الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو"، الأستاذ حمد الحميّد، التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - ولسمو ولي عهده الأمين - حفظه الله - بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام ١٤٤٦هـ، مشيداً بالجهود المميّزة التي قدمتها كافة قطاعات الدولة لخدمة حجاج بيت الله الحرام بمتابعة من القيادة الرشيدة. وأكد اعتزاز "يلو" بالمساهمة في خدمة الحجاج عبر رعايتها الذهبية (عون ضيوف الرحمن) للعام الثالث على التوالي، ضمن رسالتها المجتمعية التي تشمل العديد من الجوانب الاجتماعية والصحية والثقافية.