خطيب الحرم المكي: العشر الأواخر من رمضان معين للمتنافسين ومنهل بالتقى للمتسابقين

وأكد أن العشر الأواخر الغرر من رمضان معين ثرار للمتنافسين، ومنهل بالتقى عذب يرده العباد المتسابقون، كيف وقد كان هديه فيها أعظم الهدي وأكمله، وأزكاه للنفس وأعظمه، فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره" (متفق عليه)، وفضلاً عن الجد في العبادة والاجتهاد، واطراح الإرواد، يعتزل النساء، ويوقظ أهله لشهود ليالي المغفرة والرحمة، والعتق من النيران، ففي الصحيح: "أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله".