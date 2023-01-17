بمبلغ تجاوز مليون ريال.. "إنسان" تُطلق مشروع الحج لتفويج أكثر من 100 مستفيد

جديرٌ بالذكر أن جمعية (إنسان) تحرص على تثقيف الأبناء لتعريفهم بصفات ومناسك الحج وأحكامه والنسك وأنواعها، حيث يتولى مختصون في الأمور الشرعية الإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم، كما تحرص الجمعية على توفير العناية الخاصة لأمهات الأيتام الذين سيؤدون الحج انطلاقاً من أهدافها في غرس مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والعقيدة السليمة في عقل اليتيم ووجدانه حتى ينشأ قوي العقيدة، راسخ الإيمان سليم التفكير، إضافة إلى تنظيم فعاليات مصاحبة خلال رحلات الحج تضمنت إقامة مسابقات ثقافية لإثراء رحلتهم الدينية.