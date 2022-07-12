"الموارد البشرية": أكثر من 100 ألف متطوع لخدمة ضيوف الرحمن في حج 1443هـ

وأوضحت الوزارة أن عدد المتطوعين قد بلغ 100 ألف و570 متطوعًا، في حين وصل عدد الفرص التطوعية إلى أكثر من 35 ألف فرصة، فيما تنوعت صور وأشكال العمل التطوعي ومساعدة ضيوف الرحمن في موسم الحج في عدد كبير من المجالات أبرزها: الصحي والتنظيمي والخدمي والاجتماعي والإرشادي والتعليمي، بالإضافة إلى التوعوي والتثقيفي.