"الأرصاد" ينبه 12 منطقة: أمطار خفيفة إلى غزيرة وسيول وصواعق رعدية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران والقصيم وحائل والجوف والشمالية وتبوك والباحة وعسير وجازان.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أمطاراً خفيفة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة أغلب محافظات المنطقة، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة نجران أيضاً أمطاراً متوسطة مع تدن في الرؤية وصواعق رعدية، وتشمل بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة القصيم أمطاراً خفيفة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة أغلب محافظات المنطقة، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة حائل بأنها تشهد أمطاراً خفيفة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة الشملي والغزالة وحائل وموقق والحائط والسليمي والشنان وبقعاء وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة الجوف أمطاراً متوسطة وسيولاً وصواعق رعدية، وتشمل دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.
كما تشهد الحدود الشمالية أمطاراً متوسطة وسيولاً وصواعق رعدية، وتشمل حزم الجلاميد وطريف والعويقيلة وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد أمطاراً خفيفة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة الوجه وأملج وضباء وتبوك، وأمطاراً متوسطة على المعظم وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة المدينة المنورة أمطاراً متوسطة وسيولاً وصواعق رعدية، وتشمل العلا وخيبر والحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع والمدينة المنورة والعيص، وأمطاراً خفيفة على الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.
وتشهد مكة المكرمة أمطاراً متوسطة وسيولاً وصواعق رعدية، وتشمل خليص وجدة والكامل، وأمطاراً خفيفة على الخرمة والموية وتربة ورنية، وأمطاراً غزيرة بحرة والجموم والليث والقنفذة والعاصمة المقدسة وأضم وميسان والطائف والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطاراً غزيرة وسيولاً وصواعق رعدية، وتشمل أغلب محافظات المنطقة، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة عسير أمطاراً خفيفة على العرين وبيشة وتثليث وطريب، وأمطاراً غزيرة وسيولاً على البرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة جازان أمطاراً غزيرة وسيولاً وصواعق رعدية، وتشمل الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وجازان وفرسان، وأمطاراً متوسطة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.