"الأرصاد" ينبه 12 منطقة: أمطار خفيفة إلى غزيرة وسيول وصواعق رعدية

ونبه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد أمطاراً خفيفة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة الوجه وأملج وضباء وتبوك، وأمطاراً متوسطة على المعظم وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.