بـ 4 مهارات.. "التدريب التقني" يشارك في مسابقة مهارات آسيا العالمية الأسبوع المقبل

وأضاف "الزنيدي" أن الشباب يُعتبرون الاستثمار الحقيقي للمستقبل، ومن هذا المنطلق تعمل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج في مختلف الكليات والمعاهد، بهدف تمكين الشباب وتطوير قدراتهم ومهاراتهم.