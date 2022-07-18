شاهد.. وكالة نسائية بـ"شؤون الحرمين" توزع الهدايا على ضيوف الرحمن

فعّلت الإدارة العامة للآداب والشؤون التربوية النسائية ممثلةً في إدارة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية النسائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مبادرة بعنوان: فعالية ملتقى الحاج، بالشراكة مع جمعية المعابدة الأهلية.
وأوضحت مديرة إدارة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية النسائية بيان بنت سالم الهذلي، أن هذه الفعالية تستهدف ضيوف الرحمن، إضافةً إلى العاملات على خدمة وتنظيم حجاج بيت الله الحرام؛ بتوزيع الهدايا التذكارية والنوعية عليهم في المصليات النسائية.
وتم تقديم الشكر لوكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية والتوجيهية النسائية الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي، على اهتمامها وحرصها لتفعيل مثل هذه المبادرات المجتمعية الهادفة، والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس -حفظه الله- المفضية إلى تجويد منظومة الخدمات النسائية بما يتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة -رعاها الله- برؤية 2030.