شاهد.. وكالة نسائية بـ"شؤون الحرمين" توزع الهدايا على ضيوف الرحمن

وتم تقديم الشكر لوكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية والتوجيهية النسائية الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي، على اهتمامها وحرصها لتفعيل مثل هذه المبادرات المجتمعية الهادفة، والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس -حفظه الله- المفضية إلى تجويد منظومة الخدمات النسائية بما يتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة -رعاها الله- برؤية 2030.