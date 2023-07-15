توسّع نطاق تأثير "القبّة الحرارية" لتطال أنحاء واسعة من المشرق العربي الأيام القادمة

وتأتي الموجة الحارّة المُتوقّعة الأسبوع القادم على دول الخليج، بسبب أن القبة الحرارية التي يتسبّب فيها المرتفع العلوي العربي الموسمي، تمنع الرياح نهارًا من ارتداد الحرارة في الغلاف الجوي، فتبقى حبيسة الطبقات السفلية ضمن إطار هذه القبة الحرارية "وهي تكون على شكل قبة وغطاء"، فمع استمرار التسخين الشمسي نشعر بالحرارة الشديدة خلال ساعات النهار، وبالذات في المناطق الحضرية؛ حيث المدن الإسمنتية؛ إذ إن الطرق والمباني تمثل أحد الأسباب التي تزيد من تأثيرها.