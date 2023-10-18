أمير تبوك: ذكرى البيعة مناسبة غالية نستحضر فيها شواهد ومنجزات العهد الزاهر

رفع أميرُ منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة؛ التهنئةَ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، بمناسبة الذكرى التاسعة لتوليه، أيده الله، مقاليد الحكم.
وقال أمير المنطقة في تصريح بهذه المناسبة: تحلّ علينا ذكرى البيعة التاسعة لخادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، ووطننا الغالي يشهد نهضة تنموية شاملة وإنجازات متنوعة على كافة الأصعدة، واستشراف لمستقبل زاهر، بفضل الله ثم حكمة وقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة الغالية فرصة أن نستحضر فيها المنجزات والشواهد التي تمت في هذا العهد الزاهر.
وأضاف: "لقد حقّقت المملكة في ظلّ هذا العهد الزاهر خطوات متسارعة نحو الريادة محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، وتعزيز مكانتها على كل المستويات والأصعدة؛ من خلال حجم الإنجازات الكبيرة في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وسأل أميرُ منطقة تبوك، في ختام تصريحه، اللهَ العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ورخاءها.