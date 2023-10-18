أمير تبوك: ذكرى البيعة مناسبة غالية نستحضر فيها شواهد ومنجزات العهد الزاهر

وقال أمير المنطقة في تصريح بهذه المناسبة: تحلّ علينا ذكرى البيعة التاسعة لخادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، ووطننا الغالي يشهد نهضة تنموية شاملة وإنجازات متنوعة على كافة الأصعدة، واستشراف لمستقبل زاهر، بفضل الله ثم حكمة وقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة الغالية فرصة أن نستحضر فيها المنجزات والشواهد التي تمت في هذا العهد الزاهر.