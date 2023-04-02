بتنسيق حكومي وأهلي.. خدمات سعودية شاملة تواكب الاحتفاء بيوم التوحد العالمي

وتتفاوت قدرات التعلم والتفكير وحل المشكلات لدى الأشخاص؛ فهناك أشخاص موهوبون وآخرون ذو تحديات شديدة؛ مما يؤدي إلى حاجتهم إلى المساعدة في أعمال الحياة اليومية أكثر من غيرهم؛ حيث يعاني طفل واحد من كل 160 طفلًا، من اضطراب طيف التوحد، وتظهر اضطرابات طيف التوحد في مرحلة الطفولة؛ حيث تميل هذه الاضطرابات إلى الاستمرار في فترة المراهقة وسن البلوغ، ويمكن للتدخلات النفسية والاجتماعية -كمعالجة السلوك- أن تَحُد من المصاعب المصادفة في التواصل والسلوك الاجتماعي، وتؤثر تأثيرًا إيجابيًّا في العافية ونوعية الحياة.