إطلاق برنامج لتأهيل المعلمين والمعلمات في مجال الأمن السيبراني

وبينت الهيئة أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني، وإكساب المعلمين والمعلمات مهارات الأمن السيبراني، وتنمية المعرفة بالمجال لدى فئات المجتمع، ويسهم في توطين التدريب ونقل الخبرات لدى الكوادر التعليمية في إدارات التعليم بالمملكة، ويشتمل على تنفيذ دورات تدريبية تتضمن "مبادئ في الأمن السيبراني، ومقدمة في أمن الشبكات، وحماية الطفل على الإنترنت"، كما يهيئ المعلمين والمعلمات المشاركين فيه لاستيفاء متطلبات الحصول على شهادات احترافية عالمية في مجال الأمن السيبراني، وسينضم إليه مجموعة من المدربين والمدربات المشاركين في تدريب الفئات المستهدفة بمسابقة «مدرستي تبرمج» في مرحلتها الثانية، إحدى مبادرات وزارة التعليم الهادفة إلى تنمية ثقافة البرمجيات الحاسوبية وتوظيفها في تنمية المهارات لدى المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات المشاركين في المسابقة من التعليم الحكومي والأهلي والعالمي.