"كاوست" تُطلق مبادرة تعليمية جديدة لتعزيز الثقافة العلمية من أجل التنمية المستدامة

أعلنت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، بالشراكة مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في المملكة العربية السعودية والمجلة العلمية المفتوحة والمخصصة للأطفال "Frontiers for Young Minds"، عن إطلاق مبادرة تعليمية جديدة تهدف إلى تعزيز الثقافة العلمية والوعي بأهمية الاستدامة للأطفال، والتشديد على الدور المحوري للعلوم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وستتضمن المبادرة الجديدة التي تحمل مسمى "مجموعة أهداف التنمية المستدامة: كيف تساعدنا العلوم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة" سلسلة من المقالات حول كل هدف من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. وستُنشر هذه المقالات في المجلة العلمية "Frontiers for Young Minds" المفتوحة المصدر والموجهة إلى الأطفال والمراهقين.