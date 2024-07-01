أمانة الطائف تغطي 340 موقعاً بجهود الإصحاح البيئي ومكافحة الحشرات

وتم الوقوف من قبل الفرق الميدانية على المناطق التي رصد بها تجمعات مائية ومواقع رطبة ورشها لمنع تحوّلها إلى بؤر للتكاثر الحشري بأنواعه، وقطع اكتمال طور حياة الحشرات الطائرة من خلال مكافحتها، واستمرت جولات المكافحة في أكثر من 100 حي سكني بالمحافظة، وكافة المواقع السياحية التي تشهد كثافة ارتياد عالية هذه الأيام.