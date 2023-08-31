على مستوى منطقة مكة.. جدة تتصدّر الحالات المنقولة في "تفعيل معامل القسطرة القلبية"

وأوضحت الهيئة أن الخدمة، التي تهدف إلى اختصار الوقت المستغرق لتقديم الخدمة العلاجية المطلوبة للمصابين بالجلطات القلبية بعد تأكيد التشخيص ميدانياً؛ تساعد في تسهيل نقل المصاب بجلطة قلبية بشكل سريع ومباشر إلى معمل القسطرة، وتقليل المضاعفات التي تحدث نتيجة الجلطات القلبية عبر آلية دقيقة تتضمن نقل الحالة من قبل فرق الهلال الأحمر الإسعافية، التي بدورها تقوم بعمل تخطيط القلب الكهربائي المتقدم وإرساله آليّا عبر برنامج المسعف الإلكتروني إلى طبيب التوجيه الطبي الموجود بغرفة القيادة والتحكم؛ لإطلاعه على وضع الحالة، ليأتيها التوجيه الطبي المباشر من الطبيب بإمكانية نقل الحالة إلى مركز القلب.