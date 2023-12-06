ميزانية المملكة 2024.. إنفاق توسعي لتنفيذ إصلاحات في 9 قطاعات استراتيجية

في إطار التقدم الملحوظ في الإصلاحات الهيكلية والإصلاحات الاقتصادية التنموية، تأتي ميزانية المملكة للعام 2024 انعكاسًا لتوجه الحكومة نحو الإنفاق التوسعي لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية في تسعة قطاعات استراتيجية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وتأتي أهم الاستراتيجيات والمشاريع على المدى المتوسط متمثلة في الاستراتيجية التقنية المالية التي تسهم في تحقيق أهداف الرؤية عبر تسهيل ممارسة الأعمال من خلال زيادة عدد شركات التقنية المالية إلى 230 شركة إضافة إلى زيادة نسبة حصة التعاملات الرقمية لتصل إلى 70% بحلول 2025.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة مضاعفة الناتج المحلي الصناعي ليصل إلى 895 مليار ريال ومضاعفة الفرص الوظيفية التي يخلقها القطاع لتصل إلى مليونين و100 ألف وظيفة والوصول بالصادرات الصناعية إلى 557 مليار ريال بحلول 2030.
وتهدف استراتيجية الألعاب والرياضات الإلكترونية إلى إنشاء 250 شركة ألعاب إلكترونية بحلول 2030.
ويسهم تنفيذ استراتيجية الملكية الفكرية في تعزيز نمو التقنيات والصناعات المبتكرة وتوسيع صناعات الملكية الفكرية لتحفيز الإنتاج والسلع في مختلف الصناعات.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار إلى مضاعفة الاستثمارات السنوية لتصل إلى 2 تريليون ريال منها تريليونين و700 مليون ريال استثمارات محلية بحلول عام 2030.
وبخصوص الاستراتيجية الوطنية الزراعية فقد تم تحقيق أعلى ناتج محلي في تاريخ القطاع الزراعي بـ 100 مليار ريال في 2020.
وتسعى الاستراتيجية الوطنية للسياحة إلى توفير منظومة متكاملة للسباح وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين لاستحداث المزيد من الوظائف في السياحة.
وركزت الاستراتيجية الوطنية للمياه على تحقيق ضمان الوصول المستمر إلى كميات كافية من المياه في الحالات الطارئة وغير الطارئة، وتهدف إلى التوازن ما بين النمو الاقتصادي والمحافظة على مجموعة البيئة من خلال تعزيز مستوى الالتزام البيئي لكل القطاعات التنموية.
ويعقد مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء، جلسةً لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445/ 1446هـ (2024م).
وتشير التوقعات -وفقًا لما جاء في البيان التمهيدي الذي أعلنته وزارة المالية في نهاية شهر سبتمبر- إلى أن إجمالي النفقات في ميزانية 2024، متوقع أن يبلغ نحو 1.251 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1.172 مليار ريال، كما يقدر تسجيل عجز محدود بنحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، واستدامة المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبرامجها ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، واستمرار العمل لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بجانب تعزيز نمو الاستثمار المحلي عن طريق تمكين القطاع الخاص وتأهيله ليشمل جميع مناطق المملكة.
ووفقًا للبيان التمهيدي يُتوقع نمو الناتج المحلي بنسبة 4.4٪ في ميزانية 2024؛ فيما تشير التوقعات إلى أن إجمالي الإيرادات في ميزانية العام الحالي 2023 متوقع أن يصل إلى 1.180 مليار ريال؛ فيما ستصل النفقات إلى 1.262 مليار ريال.