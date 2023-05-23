"موت مفاجئ".. حقائق عن المخدرات وأضرارها على المتعاطي تُبرزها "الصحة"

وقالت الوزارة، عبر إنفوجرافيك على حسابها الرسمي على "تويتر": إن 53 مليون شخص في العالم استخدموا العقاقير غير القانونية أو العقاقير الموصوفة التي يساء استخدامها؛ مشيرة إلى أن المخدرات الأكثر انتشارًا هي ثلاثة: (مادة الحشيش، وحبوب الكبتاجون، ومادة الشبو).