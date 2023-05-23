محليات
"موت مفاجئ".. حقائق عن المخدرات وأضرارها على المتعاطي تُبرزها "الصحة"
قالت: من أعراضها الجسدية "تَسارع نبضات القلب وضغط الدم والتعرق والغثيان"
قدّمت وزارة الصحة، مجموعةً من الحقائق عن المخدرات، موضحة الأضرار الأكثر شيوعًا على المتعاطي.
وقالت الوزارة، عبر إنفوجرافيك على حسابها الرسمي على "تويتر": إن 53 مليون شخص في العالم استخدموا العقاقير غير القانونية أو العقاقير الموصوفة التي يساء استخدامها؛ مشيرة إلى أن المخدرات الأكثر انتشارًا هي ثلاثة: (مادة الحشيش، وحبوب الكبتاجون، ومادة الشبو).
وبيّنت أن الأضرار الأكثر شيوعًا على المتعاطين تنقسم إلى 3 أقسام: أضرار جسدية وتشمل: (تسارع نبضات القلب، وارتفاع أو هبوط ضغط الدم، وزيادة التعرق والغثيان)، وأضرار نفسية وتضم: (الشك، والشعور بالاضطهاد، والرغبة في الانتحار)، وأضرار شديد الخطورة وتتمثل في: (فقدان الوعي، والغيبوبة، والموت المفاجئ).