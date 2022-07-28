حملة توعوية لحماية الغطاء النباتي في المتنزهات الوطنية بعسير والباحة

وتهدف الحملة، التي ستشمل منطقة الباحة أيضًا بالتعاون مع العديد الجهات الحكومية، إلى تشجيع السلوكيات الصحيحة لدى أفراد المجتمع وتنمية الحس الواعي والمسؤول نحو الحفاظ على المتنزهات الوطنية في منطقتي عسير والباحة، خصوصًا خلال المرحلة الأولى وفي جميع مناطق المملكة عمومًا، وذلك من خلال التنزه والاستمتاع بالثروات الطبيعية مع الالتزام بالسلوكيات الحضارية الإيجابية، التي تعزز ازدهار الغطاء النباتي وحمايته واستدامته في المتنزهات الوطنية حول المملكة.