5 وفيات و7 إصابات في حوادث سير اليوم على طريق الطائف- الرياض

ففي الحادث الأول الذي وقع عند الساعة 3:00 صباحًا نتيجة انقلاب سيارة، توفي 3 أشخاص على الفور وأصيب 5 آخرون تم نقلهم إلى المستشفى بواسطة الهلال الأحمر، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تم تحويل 3 منهم إلى مستشفى القويعية العام لتلقي العلاج في قسم المخ والأعصاب بسبب إصاباتهم الشديدة في الرأس، بينما تم نقل حالة تعاني من كسر في الفك إلى مدينة الملك سعود الطبية، ووُضعت حالة أخرى تحت الملاحظة في قسم التنويم بالمستشفى.