5 وفيات و7 إصابات في حوادث سير اليوم على طريق الطائف- الرياض

استقبل مستشفى الخاصرة العام، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، عددًا من الإصابات الناتجة عن حوادث مرورية مروعة وقعت على طريق الطائف- الرياض، اليوم.
ففي الحادث الأول الذي وقع عند الساعة 3:00 صباحًا نتيجة انقلاب سيارة، توفي 3 أشخاص على الفور وأصيب 5 آخرون تم نقلهم إلى المستشفى بواسطة الهلال الأحمر، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تم تحويل 3 منهم إلى مستشفى القويعية العام لتلقي العلاج في قسم المخ والأعصاب بسبب إصاباتهم الشديدة في الرأس، بينما تم نقل حالة تعاني من كسر في الفك إلى مدينة الملك سعود الطبية، ووُضعت حالة أخرى تحت الملاحظة في قسم التنويم بالمستشفى.
وفي الحادث الثاني الذي وقع عند الساعة 7:00 صباحًا نتيجة انقلاب سيارة أيضًا، توفي شخصان على الفور وأصيب آخران، تم تحويل أحد المصابين إلى مستشفى القويعية العام لعلاجه في قسم المخ والأعصاب، وتتم متابعة الحالة الأخرى في قسم التنويم بالمستشفى.
يُذكر أن فرق مستشفى الخاصرة العام تعمل على الاستجابة السريعة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة والإسعافات الأولية للمصابين وضمان تلقيهم العلاج المناسب وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة.