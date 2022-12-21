النصر يبلغ ربع نهائي كأس الملك على حساب العدالة

بلغ فريق النصر الأول لكرة القدم دور ربع نهائي بطولة كأس الملك، عقب تغلبه على ضيفه العدالة بهدفين دون رد ،اليوم الأربعاء، على ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود ، بنادي النصر ، ضمن منافسات دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم للموسم الرياضي 2022-2023.