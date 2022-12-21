النصر يبلغ ربع نهائي كأس الملك على حساب العدالة

بلغ فريق النصر الأول لكرة القدم دور ربع نهائي بطولة كأس الملك، عقب تغلبه على ضيفه العدالة بهدفين دون رد ،اليوم الأربعاء، على ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود ، بنادي النصر ، ضمن منافسات دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم للموسم الرياضي 2022-2023.
دخل النصر المباراة بنية واضحة للهجوم ومحاولة إحراز هدف التقدم مبكرًا، وكانت للفريق محاولات متكررة هددت مرمى الحارس ميلان مياتوفيتش ، لكن جميعها ضاعت نتيجة التكتل الدفاعي المنظم لفريق العدالة، أو بسبب تسرع المهاجمين.
ضغط النصر القوي أوقع دفاع العدالة في الخطأ ، حينما فشل الدفاع في تشتيت عرضية سلطان الغنام لتصل إلى اللاعب أيمن يحيى المتواجد أمام المرمى ، الذي لم يتوان في إيداعها هدف الأسبقية وذلك عند الدقيقة 41.
ونجح سامي النجعي في تعزيز تقدم النصر بالهدف الثاني بعد أن تلقى تمريرة بينية من زميله الكاميروني فينسنت أبو بكر وضعته في حالة انفراد بالمرمى لم يتأخر في إيداعها الشباك وذلك عند الدقيقة 85.
وسيواجه النصر في مباراة ربع نهائي أغلى الكؤوس نظيره أبها الذي تأهل على حساب التعاون .