سمو ولي العهد يشيد بالأداء التاريخي لقطاع السياحة

أشاد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بما حققته المملكة في مجال السياحة من نمو بنسبة 64%، في الربع الأول من عام 2023م، واصفًا ذلك بالأداء التاريخي، وأكد سموه خلال الخطاب الملكي الذي ألقاه أمام مجلس الشورى مؤخرًا، على مواصلة العمل في مسيرة التحول الاقتصادي وفق مستهدفات الرؤية، قائلاً إن ما تحقق من نتائج إيجابية، يبشر بمزيد من النجاحات لتحقيق إصلاحات اقتصادية، وتقوية المركز المالي للمملكة بما يعزز النمو الاقتصادي الشامل لبلادنا.
ومن جانبه شكر معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب سمو ولي العهد على الدعم المستمر للقطاع السياحي، الذي حقق معه القطاع أداءً متنامياً وغير مسبوق، وأكد معاليه عبر حسابه على منصة (X) على الاستمرار في مسيرة التنمية الوطنية المستدامة، لازدهار ونهضة المملكة، ووصولها ضمن الدول العشرين الأكثر تنافسية في العالم.
وجاءت إشادة سمو ولي العهد لتلفت الأنظار مجددا إلى أهمية السياحة كأحد أهم ركائز تحقيق رؤية السعودية 2030؛ وذلك لإسهامها في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، وزيادة مصادر الدخل، ورفع مستوى جودة الحياة لسكان المملكة، وتوفير فرص عمل للمواطنين، حيث يعد القطاع السياحي هو الأسرع توليدًا للوظائف، وتوفيرًا لفرص العمل على مستوى المملكة.