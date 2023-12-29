سمو ولي العهد يشيد بالأداء التاريخي لقطاع السياحة

أشاد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بما حققته المملكة في مجال السياحة من نمو بنسبة 64%، في الربع الأول من عام 2023م، واصفًا ذلك بالأداء التاريخي، وأكد سموه خلال الخطاب الملكي الذي ألقاه أمام مجلس الشورى مؤخرًا، على مواصلة العمل في مسيرة التحول الاقتصادي وفق مستهدفات الرؤية، قائلاً إن ما تحقق من نتائج إيجابية، يبشر بمزيد من النجاحات لتحقيق إصلاحات اقتصادية، وتقوية المركز المالي للمملكة بما يعزز النمو الاقتصادي الشامل لبلادنا.