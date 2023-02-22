الخطوط السعودية تعود لوجهة جدة-حائل.. و"أديل" تغادرها

أتاحت الخطوط الجوية السعودية، الحجز على رحلاتها المباشرة من حائل إلى جدة والعكس، ابتداءً من ٢ مارس المقبل، بعد توقفها في بداية يناير الماضي، دون توضيح من الخطوط عن أسباب التوقف.