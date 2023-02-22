الخطوط السعودية تعود لوجهة جدة-حائل.. و"أديل" تغادرها

أتاحت الخطوط الجوية السعودية، الحجز على رحلاتها المباشرة من حائل إلى جدة والعكس، ابتداءً من ٢ مارس المقبل، بعد توقفها في بداية يناير الماضي، دون توضيح من الخطوط عن أسباب التوقف.
وابتداءً من ٢ مارس المقبل تتوقف رحلات أديل المباشرة من حائل إلى جدة والعكس، مما قد يستدل به إلى أنه سبب توقف الخطوط السعودية في يناير الماضي، حيث إن سعر تذكرة "أديل" أرخص من سعر تذكرة الخطوط للوجهة نفسها "حائل-جدة" والعكس.
وظهر لـ "سبق" أن سعر رحلة حائل-جدة على "أديل" في يوم الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ بـ ٣٢٩ ريالاً، فيما بلغت تذكرة الخطوط السعودية في اليوم التالي الخميس ٢ مارس٢٠٢٣ من حائل-جدة ٥٩٩ ريالاً.
يُشار إلى أن طيران أديل، هي شركة طيران منخفضة التكلفة، ومملوكة للمؤسسة العامة للخطوط السعودية، إلا أنها تعمل باستقلالية تامة عن شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي.