شاهد عبر "سبق".. صور جوية لأمطار وسيول تبوك

وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبَّه اليوم الجمعة لأمطار متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، وتساقطًا للبَرَد، وسيولاً. لافتًا إلى أن الحالة تشمل تبوك وتيماء والمعظم، وتستمر حتى الساعة الثانية فجرًا من يوم السبت.