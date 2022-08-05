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شاهد عبر "سبق".. صور جوية لأمطار وسيول تبوك
بطريق الحرة "60 كيلومترًا من مدينة تبوك"
هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة عصر اليوم الجمعة على منطقة تبوك؛ سالت إثرها الشعاب والأودية.
من جانبه، وثَّق المصوِّر ماجد العامري صورًا جوية ومقاطع مصوَّرة للأمطار التي هطلت على الحرة "60 كيلومترًا من مدينة تبوك".
وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبَّه اليوم الجمعة لأمطار متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، وتساقطًا للبَرَد، وسيولاً. لافتًا إلى أن الحالة تشمل تبوك وتيماء والمعظم، وتستمر حتى الساعة الثانية فجرًا من يوم السبت.