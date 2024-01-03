"الطرق" تبدأ باستخدام معدة حديثة لكشط وإعادة التدوير والسفلتة بالموقع مباشرة

وأوضحت الهيئة أن المعدة تعمل على كشط الإسفلت وإعادة التدوير والرصف في نفس الموقع، باستخدام المياه لمعالجة الأسفلت بدلًا من الحرارة، مما يسهم في توفير 23% من استهلاك الطاقة، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما تهدف للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية، واستدامة الموارد الطبيعية، وتعزيز كفاءة الإنفاق، وتوفير الوقت والجهد وتسريع عملية معالجة الطرق، إضافة إلى رفع مستوى السلامة على الطرق.