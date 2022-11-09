"منشآت" تدعم مشاركة 6 رواد أعمال في مؤتمر قمة الويب العالمي للتقنية

وحرصت منشآت على اختيار مشاريع ريادية واعدة لتقديمها لزوار المؤتمر، تنوعت ما بين التقنية وعلم البيانات والإدارة وغيرها؛ حيث شارك في المؤتمر منصة "ليندو" التي تقدم خدماتها في التقنية المالية، ومنصة "سيارة" المتخصصة في بيع السيارات الجديدة والمستعملة عبر الإنترنت، و"كوانت" المعنية بتقديم خدماتها في تحليل البيانات، ومنصة "كرز" المتخصصة في القطاع الصحي، و"لوسيدا" التي تقدم خدمات متنوعة في تحليل البيانات، و"تسخير" المتخصصة في تنظيم وإدارة الجمعيات.